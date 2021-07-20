Украина В Институте демографии рассказали, сколько украинцев работает за границей

2021-07-20 20:40

 

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ, за рубежом работает от 3 млн до 5 млн украинцев.

Об этом в ходе форума «Украина 30. Трудовые ресурсы» рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова, передает Укринформ.

«Как минимум 3 млн, как максимум 5 млн человек», - сказала Либанова.

Она отметила, что главным фактором миграции является неравенство между странами. Люди, которые принимают решение уехать, уверены, что там им будет лучше, и это касается не только заработной платы.

«Если бы все измерялось только деньгами, то можно было бы эту проблему решить», - заметила Либанова.

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