Украина Обнародован график повышения пенсий для украинцев до 2023 года - семь этапов перерасчета

2021-07-21 10:41

Правительство Украины запланировало поэтапное повышение минимальных пенсий до 2403 гривен. Правда растянется этот процесс аж на три года. Фактически ежегодно пенсионерам будут добавлять чуть боле ечем по сотне гривен.

Параллельно с повышением минимальной зарплаты в Украине будут повышены минимальные пенсии. Кабинет министров запланировал аж семь этапов повышения выплат пенсионерам. Глава Министерства финансов Сергей Марченко подтвердил информацию о поэтапном повышении минимальной пенсии в Украине и добавил, что «деньги на повышенные выплаты есть».

Кабмин утвердил новую бюджетную резолюцию, на основании которой правительство будет принимать Госбюджет на период 2022-2024 годов. В данной резолюции предусмотрено семь этапов пересчета минимальной пенсии в Украине.

Первый этап повышения минимальных пенсионных выплат запланирован на декабрь 2021 года, пенсии пересчитают и увеличат до 1934 гривен.

ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ В УКРАИНЕ - ЗА ТРИ ГОДА ПЛЮС 376 грн:

  • С 1 июля 2022 года минимальные пенсии в Украине подняты до 2027 гривен
  • с 1 декабря 2022 года – 2093 грн
  • с 1 июля 2023 – 2193 грн
  • с 1 декабря 2023 – 2246 грн
  • с 1 июля 2024 – 2354 грн
  • с 1 декабря 2024 – 2403 грн
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