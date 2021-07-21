Украина Украинцев предупредили о новом мошенничестве от имени Приватбанка

2021-07-21 18:20

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме, в которой задействован сайт, зарегистрированный неизвестными в США. На сайте используется логотип и айдентика Приватбанка.

Об этом сообщает Минфин.

На мошенническом сайте используются ссылки на несуществующие инвестиционные проекты, обещают высокую доходность от имени реальных компаний без их согласия, незаконно используют айдентику банка и других юридических лиц.

По данным специалистов по кибербезопасности Приватбанка, данный сайт является на 100% мошенническим. Преступники заманивают украинцев, предлагая им высокий доход и участие в схеме, которая присуща исключительно мошеннической финансовой пирамиде. Также они применяют социальную инженерию.

После заполнения формы человеком оператор мошеннического центра выходит на связь для "отработки" клиента, что тоже говорит о преступном характере схемы.