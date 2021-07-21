Украина Пять причин. У кого могут забрать пенсию и как этого избежать

2021-07-21 17:40

В украинском законодательстве существует ряд причин, согласно которым пенсионерам могут отменить выплаты.

Об этом рассказал юрист Александр Плахотник. Он назвал пять основных ситуаций, в которых граждане Украины могут лишится своих пенсий.

Кому могут отменить пенсионные выплаты?

Украинцам, которые получили пенсию по поддельным документам. Министерство финансов и Пенсионный фонд регулярно проводят верификацию личностей, которые получают социальные выплаты. В этой категории нарушителей не так много.

Если у человека в документах ошибка ( в том числе в написании имени или фамилии). Стаж, который начислялся ранее, можно подтвердить исключительно при помощи трудовой книжки. Пенсионный фонд может не учесть стаж, если в записях ваших документов фамилия или имя указаны с ошибкой. Если из-за такой ошибки не будет хватать стажа для выхода на пенсию, вероятно придется работать до 63−65 лет.

Если человек не получал пенсию более полугода. Закон предусматривает, что если пенсионер не получал выплаты более чем шесть месяцев подряд, это может стать основанием для ее отмены.

Пенсионерам, которые проживают за границей. В законе указано, что: «пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за рубежом, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины». Если пенсионер долгое время отсутствует в Украине, его пенсию могут приостановить на этот период. Пересечения границы фиксирует миграционная служба.

Переселенцам, которые меняют место жительства. В Главном управлении Пенсионного фонда Донецкой области сообщили о том, что « если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживания не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена со следующего месяца». Законом не ограничивается место жительства пенсионера, но в нынешних обстоятельствах чиновники могут самостоятельно прекратить выплату пенсий, взяв за основу собственные постановления.

Что делать, если вам отказываются начислять пенсию?

Юрист рассказал, что в первую очередь нужно написать обращение в Пенсионный фонд. После получения письменного ответа, можно обратиться в фонд с возражением (если он не удовлетворяет вашу просьбу). Если в ответ на него нет реакции от учреждения, стоит обратиться в суд.