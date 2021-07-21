Пять причин. У кого могут забрать пенсию и как этого избежать
2021-07-21 17:40
В украинском законодательстве существует ряд причин, согласно которым пенсионерам могут отменить выплаты.
Об этом рассказал юрист Александр Плахотник. Он назвал пять основных ситуаций, в которых граждане Украины могут лишится своих пенсий.
Кому могут отменить пенсионные выплаты?
- Украинцам, которые получили пенсию по поддельным документам. Министерство финансов и Пенсионный фонд регулярно проводят верификацию личностей, которые получают социальные выплаты. В этой категории нарушителей не так много.
- Если у человека в документах ошибка (в том числе в написании имени или фамилии). Стаж, который начислялся ранее, можно подтвердить исключительно при помощи трудовой книжки. Пенсионный фонд может не учесть стаж, если в записях ваших документов фамилия или имя указаны с ошибкой. Если из-за такой ошибки не будет хватать стажа для выхода на пенсию, вероятно придется работать до 63−65 лет.
- Если человек не получал пенсию более полугода. Закон предусматривает, что если пенсионер не получал выплаты более чем шесть месяцев подряд, это может стать основанием для ее отмены.
- Пенсионерам, которые проживают за границей. В законе указано, что: «пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за рубежом, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины». Если пенсионер долгое время отсутствует в Украине, его пенсию могут приостановить на этот период. Пересечения границы фиксирует миграционная служба.
- Переселенцам, которые меняют место жительства. В Главном управлении Пенсионного фонда Донецкой области сообщили о том, что «если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживания не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена со следующего месяца». Законом не ограничивается место жительства пенсионера, но в нынешних обстоятельствах чиновники могут самостоятельно прекратить выплату пенсий, взяв за основу собственные постановления.
Что делать, если вам отказываются начислять пенсию?
Юрист рассказал, что в первую очередь нужно написать обращение в Пенсионный фонд. После получения письменного ответа, можно обратиться в фонд с возражением (если он не удовлетворяет вашу просьбу). Если в ответ на него нет реакции от учреждения, стоит обратиться в суд.