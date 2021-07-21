Украина Пять причин. У кого могут забрать пенсию и как этого избежать

2021-07-21 17:40

 

В украинском законодательстве существует ряд причин, согласно которым пенсионерам могут отменить выплаты.

Об этом рассказал юрист Александр Плахотник. Он назвал пять основных ситуаций, в которых граждане Украины могут лишится своих пенсий.

Кому могут отменить пенсионные выплаты?

  • Украинцам, которые получили пенсию по поддельным документам. Министерство финансов и Пенсионный фонд регулярно проводят верификацию личностей, которые получают социальные выплаты. В этой категории нарушителей не так много.
  • Если у человека в документах ошибка (в том числе в написании имени или фамилии). Стаж, который начислялся ранее, можно подтвердить исключительно при помощи трудовой книжки. Пенсионный фонд может не учесть стаж, если в записях ваших документов фамилия или имя указаны с ошибкой. Если из-за такой ошибки не будет хватать стажа для выхода на пенсию, вероятно придется работать до 63−65 лет.
  • Если человек не получал пенсию более полугода. Закон предусматривает, что если пенсионер не получал выплаты более чем шесть месяцев подряд, это может стать основанием для ее отмены.
  • Пенсионерам, которые проживают за границей. В законе указано, что: «пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за рубежом, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины». Если пенсионер долгое время отсутствует в Украине, его пенсию могут приостановить на этот период. Пересечения границы фиксирует миграционная служба.
  • Переселенцам, которые меняют место жительства. В Главном управлении Пенсионного фонда Донецкой области сообщили о том, что «если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживания не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена со следующего месяца». Законом не ограничивается место жительства пенсионера, но в нынешних обстоятельствах чиновники могут самостоятельно прекратить выплату пенсий, взяв за основу собственные постановления.

 Что делать, если вам отказываются начислять пенсию?

 Юрист рассказал, что в первую очередь нужно написать обращение в Пенсионный фонд. После получения письменного ответа, можно обратиться в фонд с возражением (если он не удовлетворяет вашу просьбу). Если в ответ на него нет реакции от учреждения, стоит обратиться в суд.

subscriber subscriber

Еще по теме

В каких случаях можно лишиться пенсионных выплат - как доказать чиновникам свою правоту

2021-07-21 13:02

Субсидии и другие соцвыплаты могут отобрать, в Минсоцполитики сообщили о проверках: что ждет украинцев

2021-07-20 22:00

Невролог рассказал, почему могут неметь руки

2021-07-19 20:20

Украинцев могут оставить без пенсий, раскрыт важный нюанс о выплатах: "В ПФУ имеют право..."

2021-07-19 17:20

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцев предупредили о новом мошенничестве от имени Приватбанка

2021-07-21 18:20

Полнолуние 24 июля может перевернуть жизнь: почему нужно три раза помыть голову в этот день

2021-07-21 18:00

Пять причин. У кого могут забрать пенсию и как этого избежать

2021-07-21 17:40

В Украине вводят биометрические удостоверения: кому и на какой срок будут выдавать

2021-07-21 17:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцев предупредили о новом мошенничестве от имени Приватбанка 2021-07-21 18:20
Полнолуние 24 июля может перевернуть жизнь: почему нужно три раза помыть голову в этот день 2021-07-21 18:00
Пять причин. У кого могут забрать пенсию и как этого избежать 2021-07-21 17:40
В Украине вводят биометрические удостоверения: кому и на какой срок будут выдавать 2021-07-21 17:20