Украина Украинские военные получат новые пенсии

2021-07-21 21:00

 

Пенсионный фонд Украины занимается перерасчетом выплат

Украинским военным начали пересчитывать пенсии. Пенсионный фонд Украины проводит соответствующую работу.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает slovoidilo.ua.

Уже в следующем месяце украинские военные получат выплаты и за июль, и за август.

Военным выделили доплаты к пенсионным выплатам. Также установлены минимальные пенсионные выплаты. Пенсионный фонд проводит все перерасчеты по поводу увеличенных выплат.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с октября украинцы старше 75 лет будут получать дополнительные пенсионные выплаты.

Правительство повысит доплаты почти 400 тыс. граждан. Ежемесячную выплату планируют увеличить сразу на 2 тыс. грн.

Группа народных депутатов от разных фракций Верховной Рады Украины внесла на рассмотрение парламента законопроект №5714, которым предлагает исключить из законодательства норму, запрещающую содержать женщин-военнослужащих на гауптвахте или в дисциплинарном батальоне.

subscriber subscriber

Еще по теме

Российская техника и военные вошли на территорию Беларуси

2021-07-21 19:20

Более 30 тысяч пенсионеров получат надбавку: кого это коснется

2021-07-21 19:00

Коллекторы будут выбивать долги из украинцев по новым правилам

2021-07-20 19:00

Получателям субсидий готовят масштабные проверки - инспекторы будут ходить по квартирам

2021-07-20 08:45

Еще новости в разделе "Украина"

Синоптики опасаются "кислотных дождей" после аварии на ОАО "РивнеАзот"

2021-07-21 22:00

Градом размером з яблоко засыпает Украину, деревья вырывало с корнями: кадры стихии

2021-07-21 21:40

Украинские военные получат новые пенсии

2021-07-21 21:00

В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь

2021-07-21 20:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Синоптики опасаются "кислотных дождей" после аварии на ОАО "РивнеАзот" 2021-07-21 22:00
Градом размером з яблоко засыпает Украину, деревья вырывало с корнями: кадры стихии 2021-07-21 21:40
Украинские военные получат новые пенсии 2021-07-21 21:00
В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь 2021-07-21 20:40