Украина Украинские военные получат новые пенсии

2021-07-21 21:00

Пенсионный фонд Украины занимается перерасчетом выплат

Украинским военным начали пересчитывать пенсии. Пенсионный фонд Украины проводит соответствующую работу.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает slovoidilo.ua.

Уже в следующем месяце украинские военные получат выплаты и за июль, и за август.

Военным выделили доплаты к пенсионным выплатам. Также установлены минимальные пенсионные выплаты. Пенсионный фонд проводит все перерасчеты по поводу увеличенных выплат.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с октября украинцы старше 75 лет будут получать дополнительные пенсионные выплаты.

Правительство повысит доплаты почти 400 тыс. граждан. Ежемесячную выплату планируют увеличить сразу на 2 тыс. грн.

Группа народных депутатов от разных фракций Верховной Рады Украины внесла на рассмотрение парламента законопроект №5714, которым предлагает исключить из законодательства норму, запрещающую содержать женщин-военнослужащих на гауптвахте или в дисциплинарном батальоне.