Украина Градом размером з яблоко засыпает Украину, деревья вырывало с корнями: кадры стихии

2021-07-21 21:40

 

Украину накрыли дожди с градом

Кадры последствий стихии публикуют люди в сети.

Украину уже несколько дней заливает дождями и накрывает градом, а больше всего пострадали южные регионы страны.

Так, север Николаевщины накрыл циклон. Больше всего пострадали от непогоды Первомайский и Вознесенский районы, а очевидцы говорят, что размер градин достигал размера куриного яйца.

 

 

Стихия разгулялась и в северной части Одесской области - там прошли ливни со шквалистым ветром. В некоторых районах прошел град размером с яблоко, а деревья вырывало с корнями.

Жителям Закарпатья повезло еще меньше - в одном из районов области внезапно затопило несколько сел: там подтоплены дома, размыты дороги и уничтожены урожаи.

В ГСЧС сообщают, что из-за непогоды энергоснабжения в среду, 21 июля, отсутствует в 838 населенных пунктах в 13 областях Украины.

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