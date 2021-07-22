Украина Что будет с курсом доллара к концу лета, появились детали: «Гривна может испытать..."

2021-07-22 17:40

 

Доллар и евро к концу лета могут вырасти

Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

«Прогнозируем колебания курса в диапазоне 27,5−28,5 гривен за доллар. И на то есть веские причины», - заявил эксперт.

Так, аналитик обратил внимание на вероятность нового локдауна, вызванного штампом коронавируса «Дельта», на фоне низкой вакцинации населения в Украине. А новый локдаун может спровоцировать отток иностранного капитала из страны.

Кроме того, сотрудничество с МВФ не будет возобновлено, как минимум, до конца года. А в начале сентября Украина должна рассчитываться по внешним обязательствам, что станет пиковыми выплатами в текущем году. Тут вся надежда на помощь в рамках общего распределения Фонда в августе. Если же Украина останется без средств от МВФ, гривна окажется под сильным давлением.

 Также Шевчишин отметил, что ситуация на Донбассе в последнее время ухудшается. В случае эскалации конфликта или его угрозы, гривна может испытать очередной девальвационный «шок», вызванный оттоком капитала.

Но, есть и позитивные факторы для гривны. В частности это высокий уровень урожая зерновых, что вместе с благоприятными ценовыми тенденциями на мировых рынках, которые позволят аграриям получить больше валютной выручки, чем в предыдущие года.

«Сдерживать спрос на гривну со стороны населения будут высокая инфляция и высокие цены на энергоносители, которые приведут к повышению коммунальных тарифов и еще большему росту цен", — добавил Андрей Шевчишин.

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