Украина Во время международных учений на полигоне «Широкий лан» танки случайно пальнули по населенному пункту

2021-07-23 13:02

Во время учений Cossack Mace — 2021, которые проходили на полигоне «Широкий лан», снаряды из танков Т-64 полетели в сторону населенного пункта.

Как сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, во время заключительной части учений Cossack Mace — 2021 на территории полигона военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы отрабатывали стрельбу из танков Т-64 в движении.

«Некоторые снаряды разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства. В результате взрывов травмированных и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данному факту Госбюро расследований начало уголовное производство по части 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины («Небрежное отношение к военной службе»).

«Выясняются все обстоятельства происшествия, назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности», — добавили в прокуратуре.

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