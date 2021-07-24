Украина В Нафтогазе предрекли коммунальный коллапс из-за индивидуального отопления

2021-07-24 12:30

Чем может обернуться массовая установка индивидуальных газовых и электрических котлов

Директор по энергоэффективности и управлению имуществом группы "Нафтогаз", глава Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко считает, что массовый переход украинцев на индивидуальное отопление может перегрузить газовые и электрические сети и создать коллапс.

Об этом он рассказал в интервью изданию "День".

"Люди видят возможности такого перехода обычно в пределах собственной квартиры, - поставить котел либо радиаторы - и все вроде бы хорошо. Но хорошо станет только у них, и то ненадолго. Потому что если все соседи захотят так же хорошо и только у себя в квартире, то всем сразу станет плохо. Сети (электрические или газовые) просто не выдержат и начнут давать сбой. И люди окажутся на грани коммунального коллапса", - сказал Щербенко.

Кроме того, массовая установка индивидуальных газовых и электрических котлов может пагубно сказаться на качестве воздуха, ведь выброс парниковых газов резко увеличится.

Также индивидуальное отопление может быть опасным для жителей многоквартирных домов.

"Если дом инженерно не приспособлен к индивидуальным котлам и ваши соседи, которые поставили индивидуальные котлы, выводят дымоходы прямо на фасад или в вентиляционную шахту, вы будете дышать продуктами сгорания этих котлов. А это уже смертельно опасно", - подчеркнул Щербенко.

Он подчеркнул, что такое отопление можно ставить только в приспособленных для этого зданиях, где есть отдельные каналы для вывода продуктов сгорания.

Щербенко также отметил, что централизованное отопление отличается от индивидуального большей топливной гибкостью.