Украина Вступительная кампания-2021: когда назовут поступивших на бюджет

2021-07-26 20:20

16 июля в Украине завершился прием заявлений и документов для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов, а 23 июля - для лиц, поступающих по результатам ВНО, экзаменов, творческих конкурсов, зданных с 1 по 13 июля.

"Апостроф" сообщает, когда обнародуют список рекомендованных на бюджет.

В среду, 28 июля, абитуриенты, которые подавали заявления о вступлении на обучение по бакалаврским или медицинскими магистерскими программами на базе полного общего среднего образования, узнают получили ли они возможность учиться за средства государственного бюджета.

В электронном кабинете поступающего статус должен измениться на "Рекомендовано к зачислению".

Зачисление на бюджет пройдет 9 августа, а перевод на вакантные места госзаказа - не позднее 19 августа.