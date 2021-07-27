В Украину нагрянет похолодание, синоптики дали неутешительный прогноз на август: "Столбики термометров опустятся до..."

Синоптики рассказали, чего украинцам стоит ожидать от погоды в августе
Август в Украине будет жарким только первые две недели. А дальше украинцам стоит готовиться к резкому похолоданию.
Так, на юге до 14 августа столбики термометров будут показывать +31-34°. С 15 августа начнется похолодание и температура будет держаться на уровне +24-26°.
На Киевщине с 1 по 5 августа температура будет держаться на уровне +31-33° и +28-30° – С 6 по 12 августа. С 15 августа ожидается спад жары до +26-28°. Начиная с 19 августа, температура воздуха продолжит снижаться и до конца месяца столбики термометров будут показывать +21-23°.
Температура в других областях страны не будет существенно отличаться от столичного региона. Только на востоке погода в августе может быть немного жарче.
Так, на Юге дожди могут пройти 2, 4, 7-8, 11, 25-26 августа. В Киевской области осадки будут 2, 7-8, 15, 22, 25, 29 августа.
По западу страны, в частности Карпат, делать прогнозы трудно, ведь в горах погода может меняться несколько раз в сутки. Многое зависит от ветра.
Заметим, что ученые говорят, что за последние полвека продолжительность лета на Земле значительно увеличилась. Такие аномалии синоптики объясняют изменением климата - лето гораздо длиннее, а продолжительность зимы, осени и весны уменьшается. Есть прогнозы, что через 100 лет лето будет длится до шести месяцев, а остальное время "поделят" между собой остальные времена года. Ученые говорят, что последствия такого изменения могут быть пагубными для людей и экологии, поэтому чтобы предотвратить проблему, надо уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу.