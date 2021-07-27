Украина В Украину нагрянет похолодание, синоптики дали неутешительный прогноз на август: "Столбики термометров опустятся до..."

2021-07-27 17:00

Синоптики рассказали, чего украинцам стоит ожидать от погоды в августе

Август в Украине будет жарким только первые две недели. А дальше украинцам стоит готовиться к резкому похолоданию.

Так, на юге до 14 августа столбики термометров будут показывать +31-34°. С 15 августа начнется похолодание и температура будет держаться на уровне +24-26°.

На Киевщине с 1 по 5 августа температура будет держаться на уровне +31-33° и +28-30° – С 6 по 12 августа. С 15 августа ожидается спад жары до +26-28°. Начиная с 19 августа, температура воздуха продолжит снижаться и до конца месяца столбики термометров будут показывать +21-23°.

Температура в других областях страны не будет существенно отличаться от столичного региона. Только на востоке погода в августе может быть немного жарче.

Кроме этого, синоптики прогнозируют мощную бурю, которая может быть 7-8 августа. Незначительные дожди будут в начале месяца, в середине и ближе к концу лета.

Так, на Юге дожди могут пройти 2, 4, 7-8, 11, 25-26 августа. В Киевской области осадки будут 2, 7-8, 15, 22, 25, 29 августа.

По западу страны, в частности Карпат, делать прогнозы трудно, ведь в горах погода может меняться несколько раз в сутки. Многое зависит от ветра.

В августе, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, не следует ждать температурные рекорды, ведь погода не слишком будет отличаться от августовской нормы.

Заметим, что ученые говорят, что за последние полвека продолжительность лета на Земле значительно увеличилась. Такие аномалии синоптики объясняют изменением климата - лето гораздо длиннее, а продолжительность зимы, осени и весны уменьшается. Есть прогнозы, что через 100 лет лето будет длится до шести месяцев, а остальное время "поделят" между собой остальные времена года. Ученые говорят, что последствия такого изменения могут быть пагубными для людей и экологии, поэтому чтобы предотвратить проблему, надо уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу.