Украина Тарифы на газ в августе: сколько заплатят украинцы

2021-07-27 17:40

Годовые предложения по ценам на газ остаются без изменений. В августе цена кубометра стартует с 7,8 грн. Газопоставляющие компании публикуют августовские ценники на «голубое топливо».

Как отмечает Газправда, базовые годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее месячные. Как и три предыдущих месяца, в августе годовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

Самые низкие цены предложили Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за кубометр), Евода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за кубометр), а также ГК Нафтогаз Украины (7, 96 грн за кубометр). В целом большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр.