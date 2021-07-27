Украина Украинцам разъяснили нюансы начисления пенсионного стажа в период безработицы

2021-07-27 21:20

 

Украинцам объяснили, учитывается ли время, в течение которого они стоят на учете в Центре занятости, в трудовой стаж.

Ответ на вопрос опубликовало издание "Пенсионный курьер".

Отмечается, что действительно, если человек стоит на учете в центре занятости, как безработный, этот период ему засчитывается, как пенсионный стаж.

«Время пребывания на учете в центре занятости в периоды, когда лицо подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы, получала пособие по безработице (кроме одноразовой ее выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности), помощь по частичной безработице, пособие по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острыми респираторными болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и материальную помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации, включается в страховой стаж», - сообщили в издании.

 Это значит, что украинцы должны регистрироваться, как безработные, ведь это даст хоть и минимальный, но шанс заработать стаж для выхода на пенсию.
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