Киевлянам рассылают платежки с новыми графами: платить или нет

Киевлянам начали рассылать квитанции по оплате ЖКХ в которых есть новая графа. В квитанциях указана инфляционная составляющая.
Как сообщает ТСН, по мнению ряда экспертов начисление инфляционной составляющей является законным, однако оплата таких счетов не является обязательной.
В квитанциях появились две новые графы - "Инфляционная составляющая задолженности" и "3% годовых".
Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что столичные коммунальщики начали начислять жителям столицы, которые имеют долги за отопление и горячую воду, дополнительные платежи. Причиной этого называют стремительно растущий объем задолженности.
Законны ли начисления:
Глава предприятия "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин считает, что инфляционная составляющая в платежке указана в соответствии с законодательством. "Инфляционная составляющая и проценты годовых — это не штрафные санкции (пеня или неустойка), которые запрещены в карантин "антикоронавирусним" законодательством. Учет в долгах индекса инфляции и 3% годовых регулируется статьей 625 Гражданского кодекса Украины.
Поэтому начисление осуществлены законно", — пояснил глава предприятия "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.
"В этом году "Нафтогаз" выставил новые цены на газ для тепловиков. Прошлой зимой коммунальные предприятия устанавливали стоимость своих услуг, исходя из цены газа, которая была в 2017-2018 годах на уровне 4,5-5 грн/куб. м с учетом распределения. Сегодня "Нафтогаз" предлагает газ по цене 7,42 грн/куб. м без учета стоимости распределения, которая достигает 2,14 грн/куб. м. Фактически с 2021 киевские коммунальщики будут покупать газ по цене 9 грн/куб. м, что почти вдвое больше, чем было в предыдущем году", — пояснил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
По его словам, коммунальные предприятия смогут покупать газ у "Нафтогаза" по цене 7,42 грн/куб. м только на условиях 50%-ной предоплаты и полного расчета за газ до 20 числа следующего месяца.
Он добавил, что, очевидно, "Киевтеплоэнерго" не нашло иного способа, кроме как собрать средства с людей для того, чтобы оплатить "Нафтогазу" предоплату. Платить или нет:
"Я бы их не платил. Я бы платил только за то, что определено законом — размер ежемесячного платежа", — объясняет исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.
"Инфляционный платеж однозначно не может быть обязательным, ведь на это нет никаких законных оснований. К тому же он, как и 3% годовых, не является штрафами. Это в "Киевтеплоэнерго" решили таким образом собрать дополнительные средства с потребителей", — говорит Олег Попенко.