Киевлянам рассылают платежки с новыми графами: платить или нет

2021-07-27 21:40

Киевлянам начали рассылать квитанции по оплате ЖКХ в которых есть новая графа. В квитанциях указана инфляционная составляющая.

Как сообщает ТСН, по мнению ряда экспертов начисление инфляционной составляющей является законным, однако оплата таких счетов не является обязательной.

В квитанциях появились две новые графы - "Инфляционная составляющая задолженности" и "3% годовых".

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что столичные коммунальщики начали начислять жителям столицы, которые имеют долги за отопление и горячую воду, дополнительные платежи. Причиной этого называют стремительно растущий объем задолженности.

Законны ли начисления:

Глава предприятия "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин считает, что инфляционная составляющая в платежке указана в соответствии с законодательством. "Инфляционная составляющая и проценты годовых — это не штрафные санкции (пеня или неустойка), которые запрещены в карантин "антикоронавирусним" законодательством. Учет в долгах индекса инфляции и 3% годовых регулируется статьей 625 Гражданского кодекса Украины.

Поэтому начисление осуществлены законно", — пояснил глава предприятия "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

В то же время председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что причина появления дополнитльных граф в платежках - требование "Нафтогаза" о предплате.

"В этом году "Нафтогаз" выставил новые цены на газ для тепловиков. Прошлой зимой коммунальные предприятия устанавливали стоимость своих услуг, исходя из цены газа, которая была в 2017-2018 годах на уровне 4,5-5 грн/куб. м с учетом распределения. Сегодня "Нафтогаз" предлагает газ по цене 7,42 грн/куб. м без учета стоимости распределения, которая достигает 2,14 грн/куб. м. Фактически с 2021 киевские коммунальщики будут покупать газ по цене 9 грн/куб. м, что почти вдвое больше, чем было в предыдущем году", — пояснил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, коммунальные предприятия смогут покупать газ у "Нафтогаза" по цене 7,42 грн/куб. м только на условиях 50%-ной предоплаты и полного расчета за газ до 20 числа следующего месяца.

"Если же тепловики не имеют возможности купить газ на условиях предоплаты, они могут покупать его у "Нафтогаза", но уже дороже — как у "поставщика последней надежды" по цене 11,42 грн/куб. м без стоимости транспортировки. При таких условиях газ обойдется тепловикам в 13,5 грн/куб. м, что в разы дороже, чем было в прошлом отопительном сезоне", — пояснил Олег Попенко.

Он добавил, что, очевидно, "Киевтеплоэнерго" не нашло иного способа, кроме как собрать средства с людей для того, чтобы оплатить "Нафтогазу" предоплату. Платить или нет:

"Я бы их не платил. Я бы платил только за то, что определено законом — размер ежемесячного платежа", — объясняет исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

"Инфляционный платеж однозначно не может быть обязательным, ведь на это нет никаких законных оснований. К тому же он, как и 3% годовых, не является штрафами. Это в "Киевтеплоэнерго" решили таким образом собрать дополнительные средства с потребителей", — говорит Олег Попенко.