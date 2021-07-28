Украина Средняя зарплата украинцев превысила психологический порог: где платят больше всего

2021-07-28 20:00

Средняя заработная плата штатных сотрудников предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен. С мая показатель вырос на 814 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Таким образом, средняя зарплата в стране впервые пересекла психологическую отметку в 500 долларов. С учетом среднего курса, который в июне составлял 27,24 гривны за доллар, средняя зарплата соответствовала 525 долларам США.

Статистическое ведомство отметило, что за последний год зарплата выросла на 23,6%. Реальный показатель зарплаты с учетом инфляции повысился на 12,9%.

Также Госстат указал, что самая высокая начисленная зарплата в июне была в Киеве - 20 455 гривен, а самая низкая - в Кировоградской области - 11 497 гривен. Средняя зарплата в Украине пересекла психологическую отметку в 400 долларов летом 2008 года, однако после начала кризиса резко снизилась. Второй раз этот показатель был достигнут в середине 2013 года, после чего валютный эквивалент украинских зарплат обвалился в два раза. В третий раз зарплата поднялась до 400 долларов и перешла к росту в июне 2019 года.