Украина В Одесской области спасли подростка, которого течением унесло на надувном матрасе

2021-07-30 11:43

В Одесской области спасатели вернули подростка, которого на надувном матрасе отнесло на километр от берега лимана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области

Инцидент произошел в городе Белгород-Днестровский, акватория Днестровского лимана.

Сообщение поступило от местных жителей, которые, находясь в своей квартире на пятом этаже дома, увидели из окна матрас и ребенка вдали от берега. На место оперативно прибыли спасатели, на резиновой лодке они вышли в лиман и на расстоянии 1 км от берега обнаружили мальчика, 2006 года рождения. В пресс-службе добавили, что матрас был на некотором расстоянии от мальчика, который не утонул, благодаря надувной подушке, за которую держался.

На помощь потерпевшему одновременно со спасателями направились местные жители на моторной лодке.

Подросток приехал в Одесскую область из Киева на отдых, к бабушке. На берег лимана пришел с двумя товарищами. Когда дети купались, ветер начал сносить матрас к середине лимана, и потерпевший хотел вытащить его на берег.