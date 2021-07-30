Украина Задержанного в Борисполе с килограммом кокаина приговорили к 7 годам лишения свободы

2021-07-30 13:43

Суд вынес приговор иностранцу, который ввез в Украину наркотики. Его осудили на 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что в апреле текущего года мужчина, по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил контрабанду наркотиков на территорию Украины. В гостиничном номере в Бразилии он проглотил 91 капсулу с кокаином, после чего сразу вылетел в Киев.

При прохождении таможенного контроля в международном аэропорту Борисполь иностранца осмотрели с применением компьютерной томографии брюшной полости и в желудке обнаружены эти капсулы. В общем наркокурьер пытался провезти через границу более килограмма кокаина.

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В Одесской области спасли подростка, которого течением унесло на надувном матрасе 2021-07-30 11:43