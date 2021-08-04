Украина Беспилотники, запрещенное оружие и дистанционное минирование - что сейчас происходит на Донбассе

2021-08-04 12:40

В районе проведения операции Объединенных сил за последние сутки было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Боевых потерь среди состава Вооруженных Сил Украины нет.

"У населенного пункта Золотое-4 украинские позиции обстреливали из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из оружия", - сообщает штаб ООС.

Также обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра велся у Широкино, а у Водяного на Приазовье из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Водяное у Донецка противник применил минометы 82-го калибра. В сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

В районе Майорского враг осуществил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.