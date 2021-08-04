Украина У Зеленского раскрыли карты: что в августе будет с тарифами на электроэнергию

2021-08-04 13:02

До Дня Независимости в Украине должны принять и обнародовать решение по новым тарифам на электроэнергию.

"От имени Президента еще раз хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще", — сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

По словам пресс-секретаря президента, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое было принято на выездном заседании в Краматорске на прошлой неделе, правительство и НКРЕКП прорабатывают вопрос о том, какой именно должна быть система оплаты за электроэнергию.

"СНБО на это выделил определенное время. Думаю, что ко Дню Независимости, возможно раньше, посмотрим, кто и сколько должен платить. Но ключевое: резкого роста тарифов мы не увидим. Это то, на чем я хочу подчеркнуть", — сказал он.

Сергей Никифоров также добавил, что и Владимир Зеленский, и члены СНБО пристально следят за ситуацией на энергетическом рынке в контексте подготовки к отопительному сезону.

"Любые попытки игроков в этой области разбалансировать энергетику получат жесткий ответ от государства. Энергетика в Украине должна работать стабильно и с учетом объективных потребностей сохранять тарифы на справедливом уровне", — резюмировал пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил несогласие с тем, что центральная власть переложила ответственность на местные власти, передав им полномочия по формированию тарифов.