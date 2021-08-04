Украина Украинцам анонсировали увеличение пенсии в два раза: озвучено условие

2021-08-04 19:20

Запуск накопительной системы является единственным путем для существенного роста пенсионных выплат.

Кабинет министров надеется, что Верховная Рада уже в этом году примет законы, которые позволят запустить в Украине процесс создания накопительной пенсионной системы.

Об этом во вступительном слове во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство надеется, что народные депутаты после летнего отпуска рассмотрят этот вопрос, чтобы уже в этом году были приняты первые законы, которые позволят начать планомерный процесс создания накопительной пенсионной системы в Украине", - сказал он.

По словам Шмыгаля, запуск накопительной системы является единственным путем для существенного роста пенсионных выплат.

"Если мы хотим увеличить пенсию вдвое, то нет другого механизма, как вводить второй, накопительный, уровень государственной пенсионной системы. Это - действенный рецепт успешных стран, где есть действительно высокие пенсии. Это – тот путь, который мы должны пройти в Украине", - сказал он.

Также он добавил, что правительство после запуска накопительной системы не откажется от солидарной пенсионной системы и индексации пенсий.

"Накопительная пенсионная система будет работать в формате дополнительных выплат к существующей государственной солидарной пенсии, которую продолжат получать украинцы", - подчеркнул премьер.

Накопительная пенсия в Украине: что необходимо знать