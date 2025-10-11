Спорт Артем Довбік прокоментував прикрий момент з двома незабитими пенальті поспіль в матчі Ліги Європи

2025-10-11 09:32

Форвард італійської Роми Артем Довбік в інтерв'ю проекту ВЗБІРНА прокоментував момент, коли він не забив два пенальті поспіль у матчі проти Лілля в рамках Ліги Європи, а його партнер не забив і втретє. У підсумку французька команда перемогла з рахунком 0:1.

"Незабиті пенальті проти Лілля? Ну, звичайно, це такий неприємний момент у моїй кар'єрі і вперше на такому рівні.

У команді всі навпаки підтримали і наступного дня не було жодних розмов про те, що ми не забили три пенальті. Було більше розбору після того, як загалом проходив матч. Тому що матч був важким, ми грали десь не на своєму рівні", - заявив Довбик.

"А те, що не забив два пенальті - я проаналізував цей момент. Потрібно просто зробити висновки. Я зроблю. Єдине, за що шкодую - те, що не взявся бити втретє. Реально. Один момент, який мене справді тригерить", - сказав український форвард.

