Украина Дожди и грозы "подтопят" Украину: какие области накроет первыми

2021-08-04 17:20



В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами

Как передает Politeka.net, прогнозом на своей страничке в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

По словам специалиста, 5 августа принесет в Украину дожди с грозами, а в западных регионах ожидаются шквалы.

Согласно прогнозу синоптика, на Востоке, Юге и в востоке будет удерживаться жаркая погода - воздух там прогреется до +28-33.

Выше 29 градусов столбики термометров не подымутся в северных и центральных регионах страны, а вот в столице будет дождить - в Киеве ожидается гроза.