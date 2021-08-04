Украина Новые тарифы ждут украинцев с началом отопительного сезона: сколько придется платить

2021-08-04 18:40

С начала отопительного сезона цены резко вырастут

Тарифы в этом отопительном сезоне могут вырасти от 15% до 70%. Это зависит от региона, города или территориальной общины. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Obozrevatel.

Больше всего подорожание коснется тех украинцев, кто пользуется централизированным отоплением и горячей водой.

Стоимость газа в отопительном сезоне влияет на две категории потребителей. Первые – те, кто отапливает дома или квартиры непосредственно газом. У них, преимущественно, ситуация довольно понятная. Еще в мае газопоставляющие компании перевели своих потребителей по умолчанию на годовой тариф. В зависимости от компании цена варьируется от 7,88 грн за кубометр до 13,5 грн за кубометр. И она будет неизменной.