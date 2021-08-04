Украина Доплаты к пенсиям в размере 800 гривен: кому повысят выплаты до конца года

2021-08-04 20:00

 

С 1 декабря текущего года в Украине увеличат минимальную пенсию с 1854 до 1934 гривен за счет повышения прожиточного минимума.

К прожиточному минмуму «привязана» не только минимальная пенсия, но и максимальная. Получаталеям таких пенсий выплаты увеличат на 800 гривен — до 19 340.

Об этом свидетельствуют данные бюджета Украины на 2021 год.

Стоит отметьи, что пенсию могут получать только те украинцы, средняя зарплата которых при наличии 35 лет страхового стажа практически в семь раз превышала среднюю.

На сегодняшний день средняя зарплата, которую учитывают аналитики Пенсионного фонда Украины (ПФУ), составляет около 12,3 тысяч гривен.

Вместе с тем, реальная средняя зарплата уже достигла более 14 тысяч гривен.
Справка

Стоит отметить, что с 1 октября доплату к пенсии в размере 400 грн получат пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет.

Как мы уже писали раньше, в 2023 года в Украине начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями.

Глава правительства считает, что опыт введения социальных пакетов накопительной пенсии в дальнейшем начнут применять к социальным работникам, учителям и военным как элемент перехода к полноценной накопительной системе.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задачу восстановить справедливую выплату пенсий военным пенсионерам.

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