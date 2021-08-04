Украина Квартира в кредит станет доступнее: украинцам хотят расширить способы приобретения жилья

2021-08-04 21:20

В среду, 4 августа, Кабинет министров утвердил условия, по которым Украинская финансовая жилищная компания будет предоставлять ипотечные кредиты. Жилье должно стать более доступным для украинских семей.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Также определены критерии и перечень граждан, которые могут претендовать на обеспечение жильем", - говорится в сообщении.

Глава правительства также отметил, что планируется выпуск государственных облигаций в размере 20 млрд грн. По его мнению, этот инструмент позволит воспользоваться ипотечными программами значительно большему количеству украинцев.

Кроме того, Шмыгаль напомнил, что в этом году программой "Доступная ипотека под 7%" воспользовались уже 648 семей, а общий объем кредитования составил 550 млн грн.