Украина Взрыв на шахте Покровское: число жертв катастрофы снова возросло

2021-08-05 12:40

В больнице Краматорска умерли еще двое горняков, пострадавших при взрыве на шахте в пгт Удачное Донецкой области. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил глава профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

"Это боль. В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты Покровское" 31 июля. В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, взрыв на шахте произошел 31 июля около 5 утра, пострадали 10 горняков.

Позже стало известно, что один пострадавший скончался - умер сотрудник подрядной организации.

Во вторник скончался второй пострадавший горняк, а в среду - третий.

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