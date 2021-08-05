Украинки могут выходить на пенсию досрочно, но при одном условии

Согласно пункту 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" некоторые украинки могут выйти на пенсию раньше.
Текст закона опубликован на сайте парламента.
В документе указано, что украинкам, рожденным после 1 апреля 1961 года, повысили пенсионный возраст до 60 лет, однако некоторые категории женщин могут выйти на пенсию в 50 или даже в 45 лет.
Так, в 50 лет на пенсию могут выйти женщины:
В 45 лет могут выйти на пенсию украинки:
Отметим, что досрочная пенсия украинкам начисляется пожизненно. При достижении пенсионного возраста в 60 лет переназначение выплаты не проводится. Важное условие при выходе на пенсию досрочно – наличие не менее 15 лет страхового стажа.