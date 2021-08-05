Украина Украинки могут выходить на пенсию досрочно, но при одном условии

2021-08-05 16:40

Согласно пункту 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" некоторые украинки могут выйти на пенсию раньше.

Текст закона опубликован на сайте парламента.

В документе указано, что украинкам, рожденным после 1 апреля 1961 года, повысили пенсионный возраст до 60 лет, однако некоторые категории женщин могут выйти на пенсию в 50 или даже в 45 лет.

Так, в 50 лет на пенсию могут выйти женщины:

родившие пятерых или более детей;

у которых дети являются инвалидами детства;

которые работали на вредных или опасных производствах.

В 45 лет могут выйти на пенсию украинки:

занятые полный рабочий день на подземных работах;

занятые полный рабочий день на работах с особо вредными условиями труда;

занятые полный рабочий день на работах с особо тяжелыми условиями труда.

Отметим, что досрочная пенсия украинкам начисляется пожизненно. При достижении пенсионного возраста в 60 лет переназначение выплаты не проводится. Важное условие при выходе на пенсию досрочно – наличие не менее 15 лет страхового стажа.