Украина Град и грозы: синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях

2021-08-05 17:20

 

5-6 августа в некоторых областях прогнозируют грозы, град и сильный ветер, а в Карпатах - сильные дожди.

Источник: ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ожидается, что 5-6 августа в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, днем ​​местами град и шквалы 15-20 м / с.

Вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах, 6 августа в западной части страны значительные дожди (И уровень опасности, желтый).

Ночью 6 августа в Карпатах сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

В Киеве и Киевской области 5 августа грозы, днем ​​местами шквалы 15-20 м / с.

subscriber subscriber

Еще по теме

Дожди и грозы 5 августа "подтопят" Украину: какие области накроет первыми

2021-08-04 17:20

Украинцев предупредили о возможном "кризисе госпитализаций" осенью: что это значит

2021-08-02 21:20

На Украину надвигаются ураганы с градом и грозами: где ждать разгула стихий

2021-08-02 16:40

Украинцев предупредили о новых тарифах на отопление

2021-07-31 11:30

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине можно обновить паспорт по-новому: какие правила действуют во время карантина

2021-08-05 17:40

Град и грозы: синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях

2021-08-05 17:20

Украинки могут выходить на пенсию досрочно, но при одном условии

2021-08-05 16:40

Гендерный разрыв в Украине хотят уменьшить - женщинам готовят повышение зарплат

2021-08-05 15:45
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине можно обновить паспорт по-новому: какие правила действуют во время карантина 2021-08-05 17:40
Град и грозы: синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях 2021-08-05 17:20
Украинки могут выходить на пенсию досрочно, но при одном условии 2021-08-05 16:40
Гендерный разрыв в Украине хотят уменьшить - женщинам готовят повышение зарплат 2021-08-05 15:45