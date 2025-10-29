ВІЙНА В Україні В ЗСУ оновили інформацію щодо ситуації у Мирнограді в Донецькій області

2025-10-29 14:46

Загарбники не перебувають у Мирнограді в Донецькій області. Підрозділіи ЗСУ контролюють ситуацію, повідомило Угруповання військ Схід.

"Уточнення щодо ситуації у населеному пункті Мирноград. Ворог не перебуває у Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України. Речник угруповання військ (сил) Схід у вчорашньому коментарі в ефірі національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську", – йдеться у повідомленні.

Напередодні ЗМІ повідомили, що речник управління комунікацій угруповання військ Схід капітан Григорій Шаповал в ефірі телемарафону заявив, що росіяни "прорвалися на околиці міста Мирноград, де тривають вуличні бої".

Нагадаємо, ситуація у Покровську є надзвичайно складною. Значні сили ворога проникли у місто. Наразі там тривають активні вуличні бої.