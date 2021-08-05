Украина Нафтогаз повысил стоимость газа в августе

2021-08-05 19:00

Цену изменили для 600 тысяч потребителей. Стоимость голубого топлива выросла на 73 копейки.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" повысила стоимость природного газа в августе для потребителей, для которых НАК является "поставщиком последней надежды".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В последний месяц лета стоимость голубого топлива в тарифе клиентов составит 11,78 грн/куб м, что на 73 копейкии больше, чем месяцем ранее. Цена учитывает НДС, но не включает в себя стоимость доставки.

По тарифу "поставщика последней надежды" в Украине природный газ получают более 600 тыс. потребителей в Донецкой, Полтавской и Херсонской областях. Кроме того, по указанному тарифу газ продают жителям Мелитопольского района в Запорожской области, Коростышевского района на Житомирщине и в Шепетовке Хмельницкой области.