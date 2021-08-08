В Украине снова вводят жесткие штрафы, от 1700 до 5100 гривен: кому и за что придется заплатить

Ранее штрафы были упразднены из-за коронавирусной инфекции и карантинных мер, но их снова возвращают
Речь идет о статье 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает штрафы для иностранцев и лиц без гражданства, нарушивших условия пребывания в Украине.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Пограничники напомнили, что санкция статьи 203 КУоАП определяет применение штрафа в размере от 1700 до 5100 гривен.
Теперь от штрафов будут освобождать только тех иностранцев, которые не могли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в соответствующие органы с заявлением о продлении срока пребывания в Украине из-за карантина.