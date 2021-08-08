Коронавирус В Украине снова вводят жесткие штрафы, от 1700 до 5100 гривен: кому и за что придется заплатить

2021-08-08 10:30

 

Ранее штрафы были упразднены из-за коронавирусной инфекции и карантинных мер, но их снова возвращают

Речь идет о статье 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает штрафы для иностранцев и лиц без гражданства, нарушивших условия пребывания в Украине.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники напомнили, что санкция статьи 203 КУоАП определяет применение штрафа в размере от 1700 до 5100 гривен.

Теперь от штрафов будут освобождать только тех иностранцев, которые не могли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в соответствующие органы с заявлением о продлении срока пребывания в Украине из-за карантина.

 Постановление Кабинета Министров Украины о штрафах для иностранцев вступает в силу с 7 августа 2021 года.
 
Стоит отметить, что штрафы для иностранцев за нарушение условий пребывания в Украине отменили 17 марта 2020 года. Однако это нововведение касалось только тех иностранцев, которые по состоянию на начало карантина находились в Украине законно.
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