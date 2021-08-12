Курьезы В Испании три лабрадора помогли спасти 14 человек, которых унесло течением в открытое море

2021-08-12 14:00

В итальянском курортном городке Сперлонга трое собак помогли спасти 14 человек. Восемь детей и шесть взрослых унесло на надувных матрасах далеко в море.

Трое лабрадоров: четырехлетний Эрос, пятилетняя Мера и семилетняя Мия, подталкивали отдыхающих подальше от глубокой воды, в то время, как спасатели скидывали им спасательные круги. На операцию ушло около 20 минут.

На берегу несколько сотен отдыхающих наблюдали за процессом спасения, а когда собаки вышли на пляж, то все им аплодировали и фотографировались с ними. Животных поздравил даже мэр Сперлонгы Армандо Кусани.

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В Испании три лабрадора помогли спасти 14 человек, которых унесло течением в открытое море 2021-08-12 14:00
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фото Злива змила написи на формі російского Рубіна, гравців не врятували навіть фломастери 2021-08-06 15:46