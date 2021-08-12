Украина ПриватБанк запустил новые услуги для ФОПов

2021-08-12 18:20

Государственный банк ПриватБанк разработал для украинцев дополнительные сервисы в приложении "Приват24 для бизнеса".

Теперь получить справку о задолженности в других банках украинцы могут через обновленный "Приват24 для бизнеса". Для этого перейдите в меню "Учет и отчеты". Далее - "Документы корпоративного клиента". Нажмите "Документы для получения финансирования". Выберите программу финансирования, которая вас интересует и нажмите "Справка о наличии/отсутствии задолженности в других банках". Затем "Добавьте документ".

Запрос на справку о задолженности в других банках нужно подписать с помощью КЭП SmartID.

Теперь платежи в иностранной валюте между счетами в пределах ПриватБанка можно осуществлять через "Приват24 для бизнеса". Чтобы создать такой платеж, нужно перейти в меню "ВЭД", выбрать "Валютные операции" и "Создать платеж" ("Внутренний").

Можно осуществлять:

- перевод средств "комиссионер - комитенту" (по договору комиссии)

- перевод средств "распорядитель гранта - получателям - бенефициарам" (по грантовым соглашениям)

- перевод со счета основного предприятия на счет филиала

- возврат ошибочно зачисленных средств по реестровым платежам (для фрилансеров)

- перевод ошибочно зачисленных средств для возврата отправителю.

С 26 июля 2021 года каждый клиент ПриватБанка может отслеживать состояние платежей в иностранной валюте и этапы отработки заявок на валютно-обменные операции.

Для просмотра информации стоит перейти в меню "ВЭД" и выбрать "Валютные операции". Далее жмите "SWIFT" (выберите интересующий вас платеж и откройте "Историю платежа") или же "Обмен" (выберите заявку на покупку или продажу валюты и нажмите "История заявки").

Блок "Регулярные платежи" перенесен в обновленный "Приват24 для бизнеса". Подключить услугу "Регулярные платежи" можно через "Каталог услуг".

Действующие и архивные договоры по регулярным платежам содержатся в меню "Платежи" ("Регулярные платежи" - "Договоры").

Чтобы просмотреть историю списания платежей по договору, нужно выбрать интересующий вас платеж и нажать на него.

Календарь будущих платежей размещен в меню "Регулярные платежи"("Календарь").