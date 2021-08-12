Украина Переход в режим "без бумаг": к безопасности документов возникло много вопросов

2021-08-12 20:20

В Украине планируют ввести режим paperless. Он предполагает минимальное использование бумажной документации во всех государственных услуг. Режим "онлайн" планируют внедрить уже к октябрю этого года. По словам президента Зеленского, это будет "лучшее" и самое удобное решение для всех граждан. Никто не сможет требовать от людей многочисленные справки и прочие "бумажки", которые нужно получать в десятках кабинетов, пройдя "километровые" очереди.

В теории все выглядит здраво. Но практика показывает, что едва ли не все подобные переходы в режим онлайн в Украине не доводились должным образом до конца. Возникало множество дополнительных проблем, которые часто лишь усложняли старый и понятный процесс, сообщает портал "Апостроф".

Это нюансы самого разного характера. От банальной бюрократии, до технических вопросов вроде проблем с программным обеспечением и "железом". К примеру – есть множество вопросов к базам данных. Но кроме проблем с базами данных, у экспертов возникает много вопросов именно к безопасности перехода в режим "без бумаг".

Никто не спорит, что за цифровизацией услуг будущее

"У нас с вами нет альтернативного пути. Это эволюция отношений граждан и страны. И хорошо, что она происходит, - поясняет "Апострофу" экс-заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. – С другой стороны, необходимо понимать, что на данный момент Украина во многом превосходит даже более развитые страны в вопросах проникновения официальных отношений гражданина и государства в цифровую сферу. С моей точки зрения, это происходит не потому что мы такие умные, а потому, что многие ключевые и важные вопросы (в том числе и связанные с безопасностью) попросту игнорируются".

Что же не так с безопасностью?

В июле в Украине разгорелся скандал с оформлением мошеннического кредита через приложение "Дія", когда аферисты выкрали личные данные украинки, верифицировались через приложение и взяли два кредита на ее имя: один в банке, другой в микрофинансовой организации. Крупный банк без проблем признал кредит мошенническим, а вот коллекторы кредитной организации обрушились на украинку с угрозами. И хотя в Минцифры не признали ошибки со своей стороны, (виновным назвали кредитную организацию, которая выдала кредит с нарушениями), от "Дія" все же отключили микрофинансовые организации от греха подальше.

Этот случай очень показательный. Ведь нет гарантий, что подобные схемы не повторятся в будущем при получении других электронных услуг от государства? Виновато не государство, а недобросовестные кредиторы? Но разве после перехода в режим "без бумаг" они исчезнут? В Нацбанке советуют "внимательно читать условия договора" при оформлении онлайн-кредитов и распечатывать себе свою копию договора. Но что если в один прекрасный день кредитор просто изменит текст договора на сайте? Как потом доказать в суде, что именно ваш распечатанный текст правильный?