Украина ​Снижение цены на электроэнергию для украинцев: почему рано радоваться

2021-08-12 20:40

 

Заявление властей о снижении цены электроэнергии с 1,68 до 1,44 грн/кВт·ч для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт·ч в месяц, это популизм, глупость и стратегически вредное для страны решение.

Об этом журналист Сергей Головнев пишет на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание, что максимально одно домохозяйство сэкономит 60 грн в месяц, или 2 евро. И тот, кто при потреблении 250 кВт·ч платил 420 грн - заплатит 360 грн в месяц. А месячная экономия тех, кто потреблял 100 кВт·ч, составит менее доллара в месяц.

По мнению журналиста, высокую цену электроэнергии для компенсации льготной цены населению, в первую очередь, заплатят средние и мелкие производители, магазины, спортзалы, водоканалы, государственные учреждения, школы и садики.

"Все это будет заложено в стоимость товаров и услуг для населения. А также в налоги. И мультипликатор увеличение расходов будет гораздо больше, чем 2 доллара в месяц на семью", - говорит Сергей Головнев.

Повышение минимальной зарплаты с декабря будет означать лишь инфляцию. Реальные доходы населения не вырастут, посетовал он.

Журналист сделал вывод, что решение о снижении тарифов - это обман.

"Вы всегда заплатите рыночную цену за потребленную электроэнергию. Если не в тарифе, то в магазине и в других местах", – подытожил Головнев.

Напомним, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что для подавляющего большинства домохозяйств появляется возможность и стимул немножко сэкономить на электроэнергии.

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