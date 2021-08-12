Украина Украинцам накручивают долги за коммуналку: что советует юрист

2021-08-12 21:00

Украинцы получают "подарки" от коммунальщиков в виде долгов на несколько тысяч гривен. Юридически аргументируя свои начисления, коммунальщики ссылаются на статью 625 Гражданского кодекса - "Ответственность за нарушение денежного обязательства".

Об этом сообщают "Факты".

В статье говорится о том, что должник, который просрочил выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора должен заплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время сверх установленного срока, а также 3% годовых от просроченной суммы, если иной размер процентов не установленный договором или законом.

Адвокат Денис Головин утверждает, что коммунальщики не должны делать такие начисления, поскольку применение статьи 625 Гражданского кодекса Украины - прерогатива суда. Поэтому такие начисления являются неправомерными.

Так, при наличии долга предприятие - предоставитель услуг вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности. Предоставитель услуги вправе привлечь потребителя к гражданской ответственности, определенной статьей 625 Гражданского кодекса Украины, а именно - взыскать инфляционное начисления на сумму долга за нарушение должником денежного обязательства и 3% годовых от просроченной суммы.

Однако Денис Головин делает интересную ремарку. 1 июля 2020 президент подписал закон о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам или займам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины COVID-19. Изменения направлены на недопущение начисления штрафов и пени по кредитам в период действия карантина. Закон предусматривает в случае, если в период действия карантина и в течение 30 дней после его официального завершения заемщик просрочит выполнения денежного обязательства по кредитному договору (например, не вернет дежурную часть кредитных средств), он освобождается от обязанности уплатить штраф и пеню за такое просрочки.

"Именно благодаря этому пункту в течение всего карантина должники не получают штрафов, угроз отключений и выселения из жилья за долги по коммуналке. Хотя единичные случаи нарушения этой нормы есть, поскольку анализ действующего законодательства Украины по этому вопросу показывает, что оно имеет немало лазеек для обхода" , - добавляет адвокат.

По мнению бывшего министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея Кучеренко, вопрос таких начислений неоднозначный..

"Я обратился в профильное министерство, которое мне дало ответ, что коммунальщики имеют право такое делать. Это не пени и штрафы, а компенсационная выплата в соответствии с Гражданским кодексом. Потребитель не обязан платить такие начисления. Из него могут их взыскать только через суд. Это добровольный платеж ", - рассказывает Алексей Кучеренко.

Обратился эксперт и в Антимонопольный комитет, где ему ответили следующее: этот госогран не рекомендует "Киевтеплоэнерго" выставлять такие начисления. По их мнению, это неправильно.

Адвокат Денис Головин советует людям, которые получили такие начисления, проверить данные в платежке и оплатить только ту сумму, которая является эквивалентом предоставленных поставщиком услуг. Сумму, составляющую индекс инфляции и 3% годовых, без решения суда с украинцев взыскать никто не может.

Ранее Центр коммунального сервиса в Киеве опубликовал инструкцию, как получать электронные счета за коммунальные услуги на свой e-mail и оплачивать коммуналку, не выходя из дома.