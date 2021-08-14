Украина Украинцев уже предупредили: субсидии придется вернуть государству

2021-08-14 11:30

Власти хотят не только сократить количество получателей субсидии, но и заставить вернуть то, что было получено незаконно

Правительство хочет заставить граждан вернуть в бюджет субсидии, которые они получили незаконно. Причем - будут требовать вернуть деньги, полученные не только за последний год, но и за несколько лет, пишет today.ua.

В последнее время власть активно взялась за субсидиантов. Количество домохозяйств, получающих помощь на оплату ЖКУ, и так уже сократилось с 8 до 2 миллионов. Однако правительство хочет не только сократить количество получателей субсидии, но и заставить вернуть то, что было получено незаконно.

С 1 октября правительство намерено отменить 50-процентное повышение социальных нормативов потребления энергоносителей, что позволит уменьшить размеры субсидий. Эти нормативы были повышены в 2020 году в связи с пандемией, но теперь их хотят вернуть к прежним значениям. То есть, субсидия будет назначаться уже на меньший объем потребления энергоресурсов, а остальное придется оплачивать по полной цене.

"Весной 2020 речь шла об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Эту норму восстановят в случае, если регион попадет в красную зону», - объяснил действия правительства заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики Михаил Цымбалюк.

При этом нардеп отметил, что система автоматического назначения субсидий более или менее действует только в крупных городах. В то же время, в малых городах и ОТГ она не работает. Людям приходится заново собирать бумаги, чтобы получить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Такая нестабильность в вопросе субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги свидетельствует об отсутствии правительственной стратегии по назначению помощи от государства, считает нардеп.

Но и это еще не все. Теперь во многих случаях целесообразность назначения субсидии будут определять инспекторы Национальной социальной сервисной службы и ее территориальные органы. Они будут контролировать получателей субсидий и требовать возврата субсидийных денег в случае, если определят, что семья получала помощь безосновательно. Причем они имеют право требовать возврата в бюджет субсидии, которая выплачивалась в течение нескольких лет.

Но пока у государства нет четких критериев для определения, кто нуждается в субсидии, будет оставаться очень большое влияние субъективного фактора при решении таких вопросов. А значит - простор для коррупции и злоупотреблений, считает Михаил Цымбалюк.

"Инспекция субсидиарных жилищ будет проверять условия проживания семьи, чтобы определить объективные основания для предоставления льгот. Такая манипуляция является нарушением конституционных прав гражданина. Инспектор может требовать возврата полученных субсидий в бюджет за несколько лет. Однако этот вопрос должен решать суд. От этого только растет коррупционность в государстве ", - считает нардеп.