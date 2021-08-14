Украина Продукты на вес золота: цена на морковь, свеклу и подсолнечное масло бьет все рекорды

2021-08-14 13:00

В Украине в текущем году подорожание на овощи, подсолнечное масло и сахар стало рекордным. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Цена моркови выросла на 195,5%, подсолнечное масло - на 79%, а сахар - на 83,5%.

Если сравнивать с декабрем 2020 года, наиболее в цене выросли овощи "борщевого набора" - свекла (на 180,5%; до 15,1 грн за кг), лук - на 124,4% (до 11,5 грн), капуста - на 52,5% (до 7,3 грн).

Сообщается, что за этот период упала цена только на яйца - 19,5% (до 22,1 грн за десяток), однако такой тренд не сгладил подорожания этого же продукта в 2020 году (30,4%).