Украинцам раздадут по 700 гривен ко Дню Независимости: стало известно, кому ждать денег

Названы категории граждан, которым выплатят материальную помощь ко Дню Независимости Украины
Ко Дню Независимости Украины некоторые категории украинцев получат материальную помощь в сумме от 250 до 700 гривен.
Об этом говорится в распоряжение Киевской городской государственной администрации.
Помощь направят в качестве подарка ко Дню Независимости самым незащищенным слоям населения Украины.
Получателей материальной помощи по случаю Дня Независимости Украины разделили на шесть категорий. Каждой из них будет единоразово выплачено по 700, 500, 400, 350, 280 или 250 гривен.
Выплаты в размере 500 гривен получат борцы за независимость Украины в ХХ веке; праведники Бабьего Яра; киевляне, которые принимали участие в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 года по 19 сентября 1941 и родные погибших военнослужащих срочной военной службы.
Единоразовую выплату в размере 250 гривен назначили неработающим пенсионерам Киева с небольшой пенсией, а также лицам, которые получают пособие по уходу за инвалидами, и некоторым другим категориям.