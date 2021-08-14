Украина Украинцам раздадут по 700 гривен ко Дню Независимости: стало известно, кому ждать денег

2021-08-14 14:00

Названы категории граждан, которым выплатят материальную помощь ко Дню Независимости Украины

Ко Дню Независимости Украины некоторые категории украинцев получат материальную помощь в сумме от 250 до 700 гривен.

Об этом говорится в распоряжение Киевской городской государственной администрации.

Помощь направят в качестве подарка ко Дню Независимости самым незащищенным слоям населения Украины.

Получателей материальной помощи по случаю Дня Независимости Украины разделили на шесть категорий. Каждой из них будет единоразово выплачено по 700, 500, 400, 350, 280 или 250 гривен.

Так, социальную материальную помощь в размере 700 гривен выплатят жителям столицы, которые являются членами семей тех, кто погиб или получил ранения в ходе революции Достоинства. Кроме того, по 700 гривен ко Дню Независимости Украины получат члены семей участников АТО, добровольцев и волонтеров, которые погибли или пропали без вести в зоне проведения антитеррористической операции.