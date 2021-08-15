Украина Украинцам до конца года несколько раз повысят пенсии

2021-08-15 10:30

 

В октябре и декабре для некоторых категорий украинцев будут повышены пенсии.

Об этом свидетельствует график перерасчетов пенсий, опубликованный на Facebook-странице ПФУ.

1 октября будут установлены ежемесячные надбавки в размере до 400 гривен пенсионерам от 75 до 80 лет, а минимальный размер пенсии составит 2500 гривен.

1 декабря в Украине минимальная заработная плата будет увеличена с 6000 до 6500 гривен. В связи с этим пенсионеры в возрасте от 65 лет начнут получать не менее 2600 гривен.

ПФУ также напомнил, что с 1 июля установил военным пенсионерам доплату до 2000 гривен и минимальную пенсию на уровне 3854 гривен.

Кроме того, с начала июля были увеличены выплаты гражданам с инвалидностью I группы, которые получают "трудовые" пенсии. Размер выплат повышен до 2200 гривен.

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