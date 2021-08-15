Украина Украинцам придется платить налог на вторую пенсию

2021-08-15 11:30
 
 
Всех работающих украинцев переведут на накопительные пенсии

В Украине уже в 2021-м могут ввести накопительную систему пенсионного обеспечения. При этом взносы на "вторую пенсию" нужно будет платить с 2023-го или 2024-го.

Об этом министр соцполитики Марина Лазебная рассказала в эфире Суспильне. Студия.

"Мы работаем с депутатами, чтобы все же закон нашел свое место в работе парламента и был принят. После его принятия полтора года готовится подзаконная база, инфраструктура. И если будет принят в 2021 году, то первые взносы пойдут в 2024. Поработаем лучше – могут уйти в 2023-м", – пояснила глава ведомства.

Как будет работать новая система:

  • с зарплаты украинцев будут собирать по 4% на специальный счет;
  • деньги будут инвестировать;
  • собранные деньги при достижении 60-летия будут платить в виде второй пенсией.

Как подсчитали в Минсоце, если откладывать 35 лет с зарплаты в 15 тыс. грн, то вторая пенсия может составить около 3 тыс. грн. Те, кто уже вышли на пенсию, нововведение на себе не ощутят.

В то же время ученая Лидия Ткаченко уверена: что если откладывать по 4% с зарплаты, то в лучшем случае эти же 4% и можно будет получить, и то при условии, если копить длительный период (идеально, когда не меньше 20 лет).

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