Украина Кабмин "урезал" социальные нормы потребления газа, воды и электроэнергии

2021-08-15 12:30

Нормы потребления газа, воды и электроэнергии для назначения субсидий урежут до обычного уровня. На увеличение социальных нормативов могут рассчитывать жители регионов, которые с 1 октября 2021 года окажутся в "красной зоне".

Согласно постановлению правительства, таким субсидиантам нормативы увеличат на 50%.

"Если снова придется вводить жесткие карантинные ограничения в отдельных областях, люди в таких регионах автоматически, без дополнительных обращений, получат поддержку от государства в виде увеличения социальных нормативов при предоставлении жилищных субсидий", – объяснила министр социальной политики Марина Лазебная.

Отметим, что льготы были введены весной 2020 года, когда в Украине ввели локдаун. Из-за того, что люди находились дома, они тратили больше ресурсов ЖКУ, а вот доходы при этом снизились.

Сейчас все регионы в "зеленой зоне" карантина, а доходы украинцев растут, поэтому карантинные льготы решили отменить и оставить их лишь для регионов, которые с началом отопительного сезона попадут в "красную" зону.