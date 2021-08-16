Украина Канада подтвердила участие в саммите Крымской платформы, - Андрей Шевченко

2021-08-16 14:42

Власти Канады, которые накануне объявили о роспуске парламента, подтвердили свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.

"Канада направляет к нам Спикера Сената Джорджа Фьюри. Во время избирательной кампании и до формирования нового правительства это - высшая политическая должность в стране", - написал дипломат.

Также он выразил благодарность Канаде за поддержку Украинского государства.

"Спасибо за высокий уровень и реальную - не декоративную - поддержку нашей борьбы!" – подчеркнул Шевченко.

Напомним, в конце прошлой недели министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что число участников Крымской платформы достигло 42.