Украина Шмыгаль обозначил даты выплаты 2000 гривен за ребенка

2021-08-16 20:00

В Украине к 1 сентября малообеспеченные семьи получат материальную помощь в размере двух тысяч гривен на каждого ребенка с 6 до 18 лет - для их подготовки к новому учебному году. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, решение о запуске такого вида социальной помощи было принято на заседании Кабмина 4 августа, но тогда сроки выплат не сообщались. Эту программу инициировал Владимир Зеленский. Она охватит почти 150 тысяч детей и потребует 290 миллионов бюджетных средств.

как сообщалось, в Министерстве образования и науки Украины назвали фейком информацию о возможной отмене обучения с 1 сентября.

По словам главы МОН Сергея Шкарлета, учебный процесс будет продолжаться при любом уровне эпидемической опасности.

На данный момент в Министерстве рассматривают три сценария обучения украинских школьников в этом учебном году. Среди таких - обычный режим работы школ, дистанционное обучение или смешанное. Их будут применять в зависимости от уровня заболеваемости Covid-19 и не исключено, что их будут совмещать.

Также при условии вакцинации от COVID-19 не менее 80% педсостава любая школе в Украине сможет продолжить работу в случае попадания населенного пункта в "желтую" или даже "красную" зону заболеваемости ковидом.