Украина 30-летие независимости Украины: полиция уже переведена в усиленный режим службы

2021-08-17 15:14

Подразделения Национальной полиции перешли на усиленный вариант несения службы - для обеспечения безопасности на приближающихся праздниках по случаю 30-летия независимости Украины.

К охране публичной безопасности и порядка будут привлечены все структурные подразделения полиции. К патрулированию также привлекут военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Дополнительные патрули появятся в местах скопления людей - в общественных местах, на автостанциях, на ж/д вокзале, в метро и аэропортах", - отметил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Также он добавил, что в центре Киева будет частично ограничено движение автотранспорта, изменен график и схема движения общественного транспорта.

"Около 10 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут работать в городе Киеве", - заявил руководитель полиции Киева Иван Выговский.

При этом он сообщил, что столичные полицейские будут активно отрабатывать места концентрации граждан, развлекательные заведения и места отдыха, объекты инфраструктуры Киева.