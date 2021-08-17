Украина Новые доплаты к пенсиям: когда и кому ожидать повышения

2021-08-17 17:40

 

Украинцам в возрасте от 70 до 75 лет планируют ввести ежемесячную доплату к пенсиям в размере 300 гривен. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, который обнародован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Выплаты собираются начать с 1 октября 2022 года, а с 2023 года планируют ввести их индексацию.

В Кабмине отметили, для того, чтобы получать надбавки к пенсиям за преклонный возраст, нужно иметь достаточное количество страхового стажа.

Кроме этого, пенсионерам, которые достигли 70-летнего возраста, с 2023 года планируют выплачивать пенсию не меньше трех тысяч гривен. Главным условием для этого является наличие страхового стажа у мужчин 35 лет, у женщин - 30.

Индексация пенсий будет производится ежегодно, начиная с 1 марта 2023 года.

На сегодняшний день доплату в размере 500 гривен получают пенсионеры в возрасте 80 и старше лет. При этом пенсии для них не могут быть меньше 2600 грн.

А с 1 октября 2021 года к данной программе присоединятся пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. Они ежемесячно смогут получать компенсационную выплату в размере 400 гривен.

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