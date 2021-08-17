Украина Будет ли пенсия "по-новому": как станут выплачивать деньги с 1 сентября

2021-08-17 21:20

 

В Минсоцполитики, которые ранее пообещали соцпомощь ко Дню Независимости, заявили, что никаких изменений в порядке выплаты и доставки пенсий с 1 сентября 2021 года не будет.

Об этом пресс-центр Министерства сообщает в Telegram.

Основные способы выплаты:

- Если пенсионер выбрал получения пенсии через почту, то выплата пенсии будет продолжаться осуществляться по почте.

- Если пенсионер выбрал банк, то выплата пенсии осуществляется через банк.

- Если пенсионер маломобильный и изъявил желание, чтобы пенсию доставляли домой, то ее будут доставлять домой (Пенсионный фонд Украины оплачивает услуги по доставке пенсии).

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