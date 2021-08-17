Украина Украинцам приходят квитанции с выдуманными долгами: как нужно действовать

2021-08-17 21:40

Этим летом многие киевляне начали получать уведомления о наличии у них задолженности за отопление с прошлого отопительного сезона. И суммы для погашения оказались очень даже немаленькие.

Как рассказал эксперт в сфере ЖКХ Сергей Дяченко украинцам не стоит торопится платить.

"Если вам приходят какие-то штрафы, доначисления, не торопитесь платить, - советует Сергей Дяченко. - Иногда бывает даже так, что несколько месяцев (задолженность) висела, а потом – раз, и исчезла, мол, разобрались. А если заплатишь, потом можешь и не вернуть".

Кроме того, нужно понимать, что украинские коммунальные предприятия сами далеко не "белые и пушистые".

Сергей Дяченко поделился личным неприятным опытом общения с компанией "Киевэнерго".

"Они перенесли счетчик электроэнергии на подстанцию, где находится точка разделения, к которой у меня нет доступа. При этом я не позволил распломбировать свой счетчик в гараже, с которого продолжал снимать показания. И за один месяц сумма оказалась в пять раз больше, чем по моему счетчику. После моих жалоб и обещания обратиться в НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), через два месяца разница была уже всего 10%", - рассказал он.

И такие случаи повсеместны.