Украина Украинцы могут увеличить свою зарплату на 20%: как это сделать и куда обращаться

2021-08-18 18:20

 

Повысить зарплату могут не все украинцы, но у некоторых категорий есть такая возможность

В этом году планируется повышение зарплат педагогам, однако они имеют возможность получить надбавку к заработной плате.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью Главкому.

Так, увеличить свою зарплату учитель может благодаря утвержденному порядку повышения квалификации педагогических, научно-методических работников и процедуре сертификации.

"На 2021 год еще продолжается сертификация, около 1800 человек подалось. Конечно, их подается не так много, но с каждым годом количество желающих растет. Но ты сам себе можешь на 20% увеличить зарплату, это неплохая сумма", - подчеркнул Сергей Шкарлет.

По словам главы МОН, сегодня средняя зарплата учителей почти в 2,4 раза выше, чем "минималка" и в 2021 заработки вырастут еще на 9%.

"Еще в этом году почти на 9% вырастет зарплата учителей. У нас на сегодня только средняя зарплата педагогов уже почти в 2,4 раза больше, чем уровень минимальной зарплаты. Средняя зарплата в образовании может сравниться со средней зарплатой в экономике", – подчеркнул чиновник.

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