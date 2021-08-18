Украина Кабмин утвердил новый расчёт минимальной зарплаты

2021-08-18 19:40

Правительство инициировало законопроект, которым из расчёта минималки исключат дополнительные выплаты. Кабмин также предложил по-новому рассчитывать минимальный размер оплаты труда

Кабинет министров Украины предложил законопроект, которым изменил рассчёт минимальной заработной платы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин предложл исключить из расчёта минимальной заработной платы дополнительные выплаты, вроде премий, доплат за сверхурочный труд и т.д.

Кроме того, при новом рассчёте минимальной заработной платы будт учитываться размер средней зарплаты, актуалный размер прожиточного минимума, потребности работников и их семей, размер налогов и обязательных сборов.